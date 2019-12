The Big Ten announced the 2019 All-Big Ten teams, defense, Tuesday night on BTN. See all the teams and the individual trophy winners below.

COACHES

1st Team

L: A.J. Epenesa, Iowa

L: Joe Gaziano, Northwestern

L: Chase Young, Ohio State

L: Yetur Gross-Matos, Penn State

LB: Malik Harrison, Ohio State

LB: Micah Parsons, Penn State

LB: Zack Baun, Wisconsin

DB: Lavert Hill, Michigan

DB: Antoine Winfield, Minnesota

DB: Jordan Fuller, Ohio State

DB: Jeff Okudah, Ohio State

2nd Team

L: Kwity Paye, Michigan

L: Kenny Willekes, Michigan State

L: Carter Coughlin, Minnesota

L: Shake Toney, Penn State

LB: Khaleke Hudson, Michigan

LB: Josh Uche, Michigan

LB: Chris Orr, Wisconsin

DB: Geno Stone, Iowa

DB: Antoine Brooks, Maryland

DB: Lamar Jackson, Nebraska

DB: Damon Arnette, Ohio State

3rd Team

L: Carlo Kemp, Michigan

L: Raequan Williams, Michigan State

L: Khalil Davis, Nebraska

L: Davon Hamilton, Ohio State

L: Robert Windsor, Penn State

LB: Dele Harding, Illinois

LB: Paddy Fisher, Northwestern

LB: Cam Brown, Penn State

DB: Sydney Brown, Illinois

DB: Michael Ojemudia, Iowa

DB: Ambry Thomas, Michigan

DB: Shaun Wade, Ohio State

HONORABLE MENTION – ILLINOIS: Jake Hansen; INDIANA: Micah McFadden, Tiawan Mullen; IOWA: Chauncey Golston, Cedric Lattimore, Kristian Welch; MARYLAND: Nick Cross, Ayinde Eley, Keandre Jones; MICHIGAN: Aidan Hutchinson, Cam McGrone, Josh Metellus; MICHIGAN STATE: Joe Bachie, Mike Panasiuk, Josiah Scott, Antjuan Simmons; MINNESOTA: Coney Durr, Kamal Martin, Sam Renner; NEBRASKA: Darrion Daniels; NORTHWESTERN: Blake Gallagher,Travis Whillock; OHIO STATE: Tuf Borland, Baron Browning, Jashon Cornell, Robert Landers, Pete Werner; PENN STATE: Tariq Castro-Fields, Jan Johnson, John Reid, Garrett Taylor, Lamont Wade; PURDUE: Derrick Barnes, Ben Holt, George Karlaftis; RUTGERS: Tyshon Fogg; WISCONSIN: Eric Burrell, Matt Hennigsen, Faion Hicks, Isaiahh Loudermilk.

Special Teams

1st Team

K: Keith Duncan, Iowa

P: Blake Hayes, Illinois

RS: Javon Leake, Maryland

2nd Team

K: Logan Justus, Indiana

P: Adam Korsak, Rutgers

RS: Aron Cruickshank, Wisconsin

3rd Team

K: Blake Haubeil, Ohio State

P: Will Hart, Michigan

RS: Dre Brown, Illinois

HONORABLE MENTION – INDIANA: Haydon Whitehead; MICHIGAN: Donovan Peoples-Jones, Giles Jackson; MICHIGAN STATE: Jake Hartbarger; OHIO STATE: Drue Chrisman; PENN STATE: Blake Gillikin, KJ Hamler, Jake Pinegar; PURDUE: J.D. Dellinger.

***********

MEDIA

1st Team

L: A.J. Epenesa, Iowa

L: Kenny Willekes, Michigan State

L: CHASE YOUNG, Ohio State

L: Yetur Gross-Matos, Penn State

LB: Dele Harding, Illinois

LB: Micah Parsons, Penn State

LB: Zack Baun, Wisconsin

DB: Lavert Hill, Michigan

DB: Antoine Winfield, Minnesota

DB: Jordan Fuller, Ohio State

DB: Jeff Okudah, Ohio State

2nd Team

L: Raequan Williams, Michigan State

L: Carter Coughlin, Minnesota

L: Joe Gaziano, Northwestern

L: George Karlaftis, Purdue

LB: Paddy Fisher, Northwestern

LB: Malik Harrison, Ohio State

LB: Chris Orr, Wisconsin

DB: Michael Ojemudia, Iowa

DB: Josiah Scott, Michigan State

DB: Lamar Jackson, Nebraska

DB: Damon Arnette, Ohio State

3rd Team

L: Oluwole Betiku, Illinois

L: Aidan Hutchinson, Michigan

L: Kwity Paye, Michigan

L: Davon Hamilton, Ohio State

LB: Khaleke Hudson, Michigan

LB: Josh Uche, Michigan

LB: Joe Bachie, Michigan State

DB: Antoine Brooks, Maryland

DB: Josh Metellus, Michigan

DB: Shaun Wade, Ohio State

DB: Tariq Castro-Fields, Penn State

HONORABLE MENTION – ILLINOIS: Sydney Brown, Stanley Green Jr., Jake Hansen, Nate Hobbs, Jamal Milan; INDIANA: Demarcus Elliott, Tiawan Mullen; IOWA: Chauncey Golston, Geno Stone, Kristian Welch; MARYLAND: Keandre Jones; MICHIGAN: Jordan Glasgow, Brad Hawkins, Cam McGrone, Ambry Thomas; MICHIGAN STATE: David Dowell, Mike Panasiuk, Antjuan Simmons; MINNESOTA: Thomas Barber, Coney Durr, Kamal Martin, Sam Renner, Benjamin St. Juste; NEBRASKA: Mohammed Barry, Dicaprio Bootle, Khalil Davis, Cam Taylor-Britt; NORTHWESTERN: Blake Gallagher; OHIO STATE: Tuf Borland, Baron Browning, Jashon Cornell, Robert Landers, Pete Werner; PENN STATE: Cam Brown, Jan Johnson, John Reid, Shaka Toney, Garrett Taylor, Lamont Wade, Robert Windsor; PURDUE: Ben Holt, Cory Trice; RUTGERS: Tyshon Fogg, Willington Previlon; WISCONSIN: Eric Burrell, Faion Hicks, Isaiahh Loudermilk, Rachad Wildgoose.

SPECIAL TEAMS

1st Team

K: Keith Duncan, Iowa

P: Blake Hayes, Illinois

RS: Javon Leake, Maryland

2nd Team

K: Logan Justus, Indiana

P: Will Hart, Michigan

RS: Aron Cruickshank, Wisconsin

3rd Team

K: Blake Haubeil, Ohio State

P: Adam Korsak, Rutgers

RS: Donovan Peoples-Jones, Michigan

HONORABLE MENTION – ILLINOIS: Dre Brown; IOWA: Michael Sleep-Dalton; MICHIGAN: Jackson Giles; MICHIGAN STATE: Matt Coghlin, Jake Hartbarger; OHIO STATE: Drue Chrisman; PENN STATE: Blake Gillikin, KJ Hamler, Jake Pinegar; PURDUE: J.D. Dellinger.

***********

Nagurski-Woodson Defensive Player of the Year: Chase Young, Ohio State

Hayes-Schembechler Coach of the Year (coaches vote): P.J. Fleck, Minnesota

Dave McClain Coach of the Year (media vote): Ryan Day, Ohio State

Smith-Brown Defensive Lineman of the Year: Chase Young, Ohio State

Butkus-Fitzgerald Linebacker of the Year: Micah Parsons, Penn State

Tatum-Woodson Defensive Back of the Year: Antoine Winfield Jr., Minnesota

Bakken-Andersen Kicker of the Year: Keith Duncan, Iowa

Eddleman-Fields Punter of the Year: Blake Hayes, Illinois

Rodgers-Dwight Return Specialist of the Year: Javon Leake, Maryland