The Big Ten released the 2019 All-Big Ten teams, offense, Wednesday on BTN. See the full teams and individual trophy winners below.

COACHES

1st Team

QB: Justin Fields, Ohio State

RB: J.K. Dobbins, Ohio State

RB: Jonathan Taylor, Wisconsin

WR: Rashod Bateman, Minnesota

WR: Tyler Johnson, Minnesota

TE: Brycen Hopkins, Purdue

C: Tyler Biadasz, Wisconsin

G: Ben Bredeson, Michigan

G: Jonah Jackson, Ohio State

T: Tristan Wirfs, Iowa

T: Jon Runyan, Michigan

2nd Team

QB: Tanner Morgan, Minnesota

RB: Stevie Scott, Indiana

RB: Rodney Smith, Minnesota

WR: Whop Philyor, Indiana

WR: KJ Hamler, Penn State

TE: Pat Freiermuth, Penn State

C: Cesar Ruiz, Michigan

G: Wyatt Davis, Ohio State

G: Steven Gonzalez, Penn State

T: Branden Bowen, Ohio State

T: Thayer Munford, Ohio State

3rd Team

QB: Shea Patterson, Michigan

RB: Reggie Corbin, Illinois

RB: Master Teague, Ohio State

WR: Chris Olave, Ohio State

WR: David Bell, Purdue

TE: Luke Farrell, Ohio State

C: Josh Myers, Ohio State

G: Michael Onwenu, Michigan

G: Blaise Andries, Minnesota

T: Alex Palczewski, Illinois

T: Alaric Jackson, Iowa

HONORABLE MENTION – ILLINOIS: Kendrick Green, Doug Kramer; INDIANA: Peyton Hendershot, Caleb Jones, Simon Stepaniak; IOWA: Tyler Linderbaum, Ihmir Smith-Marsette, Nate Stanley; MARYLAND: Dontay Demus, Javon Leake; MICHIGAN: Zach Charbonnet, Nico Collins, Nick Eubanks, Hassan Haskins, Jalen Mayfield, Sean McKeon; MICHIGAN STATE: Elijah Collins, Cody White; MINNESOTA: Curtis Dunlap Jr., Daniel Faalele, Conner Olson, Sam Schlueter, NEBRASKA: Brenden Jaimes, Dedrick Mills, JD Spielman; NORTHWESTERN: Rashawn Slater; OHIO STATE: K.J. Hill; PENN STATE: Sean Clifford, Will Fries, Michal Menet; PURDUE: Matt McCann; WISCONSIN: Logan Bruss, Quintez Cephus, Jake Ferguson, Cole Van Lanen.

***********

MEDIA

1st Team

QB: Justin Fields, Ohio State

RB: J.K. Dobbins, Ohio State

RB: JONATHAN TAYLOR, Wisconsin

WR: Rashod Bateman, Minneosta

WR: Tyler Johnson, Minnesota

TE: Brycen Hopkins, Purdue

C: Tyler Biadasz, Wisconsin

G: Ben Bredeson, Michigan

G: Wyatt Davis, Ohio State

T: Tristan Wirfs, Iowa

T: Jon Runyan, Michigan

2nd Team

QB: Tanner Morgan, Minnesota

RB: Stevie Scott, Indiana

RB: Rodney Smith, Minnesota

WR: KJ Hamler, Penn State

WR: David Bell, Purdue

TE: Pat Freiermuth, Penn State

C: Josh Myers, Ohio State

G: Jonah Jackson, Ohio State

G: Steven Gonzalez, Penn State

T: Thayer Munford, Ohio State

T: Cole Van Lanen, Wisconsin

3rd Team

QB: Shea Patterson, Michigan

RB: Reggie Corbin, Illinois

RB: Zach Charbonnet, Michigan

RB: Elijah Collins, Michigan State

RB: Master Teague, Ohio State

WR: Whop Philyor, Indiana

WR: Chirs Olave, Ohio State

TE: Peyton Hendershot, Indiana

C: Cesar Ruiz, Michigan

G: Simon Stepniak, Indiana

G: Blaise Andries, Minnesota

T: Alaric Jackson, Iowa

T: Brandon Bowen, Ohio State

HONORABLE MENTION – ILLINOIS: Kendrick Green, Josh Imatorbhebhe, Doug Kramer, Alex Palczewski; INDIANA: Peyton Ramsey; IOWA: Tyler Linderbaum, Ihmir Smith-Marsette; MARYLAND: Javon Leake, Ellis McKennie; MICHIGAN: Ronnie Bell, Nico Collins, Nick Eubanks, Hassan Haskins, Sean McKeon, Michael Onwenu, Donovan Peoples-Jones; MICHIGAN STATE: Cody White; MINNESOTA: Curtis Dunlap Jr., Daniel Faalele, Conner Olson, Sam Schlueter; NEBRASKA: Brenden Jaimes, Dedrick Mills, Wan'Dale Robinson, J.D. Spielman; NORTHWESTERN: Rashawn Slater, Jared Thomas; OHIO STATE: Luke Farrell, K.J. Hill; PENN STATE: Journey Brown, Sean Clifford, Will Fries, Michal Menet; PURDUE: Matt McCann; WISCONSIN: Logan Bruss, Quintez Cephus, Jack Coan, Jake Ferguson.

***********

Graham-George Offensive Player of the Year: Justin Fields, Ohio State

Thompson-Randle El Freshman of the Year: David Bell, Purdue

Griese-Brees Quarterback of the Year: Justin Fields, Ohio State

Richter-Howard Receiver of the Year: Rashod Bateman, Minnesota

Ameche-Dayne Running Back of the Year: Jonathan Taylor, Wisconsin

Kwalick-Clark Tight End of the Year: Brycen Hopkins, Purdue

Rimington-Pace Offensive Lineman of the Year: Tristan Wirfs, Iowa